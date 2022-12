Homem encontra carteira com documentos no bairro Bosque e procura dona

Um homem que esteve nas imediações do Banco do Brasil do bairro Bosque, em Rio Branco, nesta segunda (12), encontrou uma carteira com cartões e documentos perdida no local.

Ele agora quer encontrar a dona da carteira, que segundo registrado em um dos cartões, atende pelo nome de Neide Bernarda da Silva.

“Olá pessoal, encontrei uma carteira com pertence, próximo a caixa econômica federal do bosque, no nome de Neide Bernarda da Silva peço que me ajudem a devolver por gentileza”, postou Marcelo nas redes sociais.

Caso a dona da carteira seja identificada, o homem pede que entre em contato com ele através do número 68 999372667.