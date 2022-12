Jovem se sente mal, é entubada e morre em hospital de Rio Branco

A senamadureirense Eliete Belarmino, 27 anos de idade, foi a óbito na tarde deste domingo (18), em Rio Branco, onde estava internada. Conforme informações de familiares, ela apresentava problema pulmonar.

De acordo com informações obtidas pelo ContilNet, Eliete morava no morro do Macaco Molhado, em Sena, e na noite de sexta-feira (16) foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes após se sentir muito mal. Com o atendimento feito, constatou-se que o seu pulmão estava comprometido em 80%, razão pela qual foi transferida de imediato para Rio Branco.

Na unidade de saúde da capital foi entubada, mas não conseguiu reagir à medicação e acabou falecendo. A direção do hospital não informou a doença que matou a jovem.

Eliete Belarmino trabalhava no Mercantil Madureira 2, situado na Avenida Brasil. Até agora ainda não há informações sobre a doença que afetou seus pulmões.

O corpo da jovem será transladado ainda hoje para Sena Madureira, seu município de origem