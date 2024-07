A rede CBS News divulgou, nesta quinta-feira (18), uma pesquisa que mostra o ex-presidente Donald Trump com 52% das intenções de voto nos Estados Unidos. O atual ocupante do Salão Oval da Casa Branca, Joe Biden, aparece com 47% da preferência do eleitorado.

O levantamento foi realizado após o ataque a Trump na Pensilvânia, da terça-feira (16/7) até esta quinta. Outro fato importante no contexto da pesquisa é a Convenção Nacional Republicana que é realizada desde segunda-feira (15/7) e deve ser encerrada nesta quinta. O destaque do levantamento é a vantagem maior de Trump em relação a Biden. A pesquisa da CBS/YouGov é a que mostra a maior diferença entre os dois concorrentes até o momento. Um levantamento recente, divulgado na terça, mostrava que os dois candidatos estavam tecnicamente empatados, com vantagem para Trump com 43% das intenções de voto e 41% para o atual presidente. O levantamento é da Ipsos/Reuters. O levantamento CBS/YouGov também fez uma simulação hipotética de Trump contra a vice de Biden, Kamala Harris. Neste caso, o ex-presidente ainda aparece na frente, mas a diferença encolhe. Os porcentuais são de 51% para ele e 48% para ela. Foram ouvidos 2.247 eleitores registrados de 16 a 18 de julho, por meio de um painel on-line, que segundo as realizadoras da pesquisa, tem uma representação nacional. A margem de erro varia de 2,7 pontos porcentuais até 4,5 pontos porcentuais.