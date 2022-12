Mãe-da-lua-gigante é fotografada no Acre; conheça a espécie

A foto do dia é um registro surpreendente do fotógrafo e biólogo acreano Rafael Almeida, feito em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

A mãe-da-lua-gigante é uma ave da ordem Nyctibiiformes da família Nyctibiidae. Também conhecida como Urutau-grande, urutagó, jurutaí, mãe-da-lua, urutau-gigante ou simplesmente, como urutau.

É a maior espécie da família. Possui entre 45 e 57 centímetros de comprimento e pesa entre 360 e 620 gramas (Cohn-Haft, 2012). Sua envergadura atinge 1 metro. Apresenta uma boca descomunal e difere de outras espécies da mesma família por sua plumagem esbranquiçada.

Ela presenta duas fases de coloração, a fase cinza e a fase marrom. O adulto apresenta coloração acinzentada, com manchas e estrias de coloração parda, branca e marrom em vários tons. São ligeiramente barrados, e salpicado de cinza e marrom acinzentado.

Sua vocalização bizarra muitas vezes é fonte de lendas e temores por parte da população rural. Provavelmente é dessa espécie o “rugido” noturno que os moradores da zona da mata mineira atribuem ao personagem folclórico conhecido como caboclo d`água.

Forrageia entre 1 e 2 metros do solo até a copa das árvores, alimenta-se especialmente de grandes insetos voadores, como besouros e gafanhotos, além de morcegos.

São aves de hábitos noturnos ou crepusculares. Frequenta florestas úmidas e secas, principalmente nas suas bordas, e também cerrados, caatingas, fazendas, matas de galeria, matas de várzea e até mesmo zonas urbanas.

Distribuição Geográfica

Ocorre do sul do México e nordeste da Guatemala até a Bolívia, estendendo-se até o sudeste do Brasil.