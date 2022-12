Novela da acreana Glória Perez bate pior audiência já registrada e deve ser encurtada

A nova novela de autoria da acreana Glória Perez não vem agradando o público e passou a sofrer quedas de audiência segundo o Ibope. Com as datas comemorativas de fim de ano, o folhetim registrou recorde de piores números já vistos no horário nobre das 21h.

O site PopTV divulgou que na véspera de Natal, Travessia atingiu apenas 14,7 pontos de média e foi sintonizado por 37,7% dos televisores ligados em São Paulo. Até aquele momento, as novelas com o pior índice eram O Sétimo Guardião (15,2 em 24/12/2018), A Lei do Amor (15,3 em 24/12/2016) e Um lugar ao Sol (15,4 em 24/12/2021). Foi a primeira vez que a Rede Globo ficou abaixo dos 15 pontos de audiência em um capítulo de uma novela das 21h.

Travessia não conseguiu sequer figurar entre as três maiores audiências do dia da emissora. A novela foi desbancada até mesmo pelo Jornal Nacional (15,5) e as produções de outros horários, Cara e coragem (novela das 19h, com 15,6) e Mar do Sertão (novela da 18h).

Polêmicas dentro e fora do SET

Desde quando iniciou a transmissão, a novela de Glória Perez virou notícia por conta de várias polêmicas. A escalação da influencer e ex-bbb Jade Picon, duramente criticada por sua atuação e, mais recente, envolvendo o nome da veterana Cassia Kis, que participou de manifestações antidemocráticas em apoio ao presidente Bolsonaro.

Também acusada de ser bolsonarista, no inicio do mês, Glória Perez respondeu uma seguidora que havia criticado a novela. A telespectadora disse que quem decidisse assistir Travessia não estaria “perdendo grande”. A autora respondeu com um comentário irônico: “Fez o L né filha?”, disse a acreana.

Como de costume em novelas que não registram picos de audiência, o futuro de Travessia parece já estar selado. Deverá ter o número de capítulos reduzidos, o que nunca havia acontecido com produções de autoria de Glória.