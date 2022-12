Pai que cuida sozinho de quatro filhas com deficiência arrecada meio milhão no Acre

Seu Francisco, morador de Plácido de Castro, é um pai que cuida sozinho de suas quatro filhas, todas possuem deficiência. Atualmente a condição de vida deles é precária, vive em função de suas filhas, se divide entre o cuidado com elas e os serviços extras, como cuidar da casa.

As dificuldades são muitas, a sua filha mais velha tem 10 anos, as demais entre, 7, 6 e 5 anos, todas possuem epilepsia, dificuldade na fala, apenas uma delas não têm convulsões. Recentemente a sua filha de seis anos possui uma válvula na cabeça, outras duas estão fazendo acompanhamento médico e exames para investigar uma suposta microcefalia.

- Publicidade-

As crianças requerem seus cuidados 24 horas por dia, o que o impede de trabalhar. Francisco precisava construir um banheiro na sua residência e já dispõe de pelo menos R$ 500 mil para, além do banheiro, reformar a própria casa e dar um novo rumo para sua vida.

O dinheiro está chegando à família através de doações a partir de uma vaquinha feita na internet através do portal “Razões para Acreditar”, uma página que tem pelo menos 5 milhões de seguidores e que incialmente publicou a história dramática de seu Francisco e suas filhas.

Todos moram em uma casa muito simples e sem banheiro, suas necessidades são feitas em sacolas e seus banhos são realizados na parte de fora da casa, com uma caixa d’água. Além de não terem o suficiente para se alimentarem. Sua ex-esposa foi embora há cerca de dois anos, deixando Sara, filha biológica apenas dela e as suas três filhas com Francisco. O Conselho Tutelar a impediu de ficar com as crianças.

Com todas essas adversidades ele é impedido de trabalhar, recebendo apenas um salário mínimo para custear todos os gastos, para conseguir sustentar as necessidades básicas, Francisco faz alguns bicos como marceneiro. Um dos pedidos feitos para o Razões Para o Acreditar é que ele tenha um local para trabalhar em casa, assim conseguiria dar assistência para as meninas.

Para ajudar essa família, você pode colaborar por meio dessa vaquinha que está sendo realizada https://nova.voaa.me/ campaigns/pai-filhas- deficiencia. O Razões Para Acreditar é um projeto social que utiliza das redes sociais para mobilizar, levar histórias e trazer o verdadeiro apoio que precisa. Estão espalhados por vários lugares, e aqui no Acre já fizeram parte de várias histórias.