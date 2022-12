Pela 1ª vez, jovem acreana passa para programa em Harvard e pede doações

Dayla Rícheli Almeida Pereira, de 18 anos, é a primeira acreana a passar para o Harvard Model United Nation 2023 (HMUN), uma competição internacional que ocorre todos os anos em Boston, nos Estados Unidos.

Segundo o site oficial de Harvard, a HMUN é uma simulação de relações internacionais para alunos do ensino médio, além de ser uma excelente oportunidade para jovens líderes debaterem as questões mais urgentes e esboçar soluções inovadoras e criativas.

O programa em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) é a principal simulação desse tipo. É uma oportunidade única para Dayla, que sempre se interessou por questões diplomáticas, além de uma competição acadêmica os participantes precisam entender as dinâmicas sociais e ter outras habilidades, e a jovem riobranquense se sente confiante, já que participou de diversas simulações como esta aqui no Brasil e inclusive, aprendeu a falar inglês fluentemente apenas utilizando a internet. “Meus pais não tinham como pagar um cursinho”, conta Dayla.

Apesar do apoio da família, ela reitera que o maior obstáculo é a dificuldade financeira, os pais não podem arcar com o custo da viagem, ela inclusive teve o primeiro pedido de visto negado pela situação econômica mas conseguiu ao tentar novamente. Para contornar a situação, Dayla montou um brechó e também pede doações em suas redes sociais para conseguir realizar esse sonho.

“Aqui no estado você é condicionado a não ter uma grande perspectiva para o futuro, a não pensar fora da caixinha, tudo ao meu redor dizia que não ia dar certo. Quero representar meu povo fora, é preciso sonhar, ninguém chega em lugar nenhum se não for sonhando e correndo atrás”, finaliza.