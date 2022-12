Polícia descobre identidade de homem encontrado morto com a mão decepada na Baixada da Sobral

O cadáver encontrado em elevado estado de decomposição numa área de mata da Rua do Futuro, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, na última quarta-feira (21), foi identificado na tarde de hoje, quinta-feira (22). Trata-se de Jeferson Souza da Silva, um rapaz de 23 anos, encontrado morto a golpes de faca, um corte profundo na cabeça e com a mão esquerda decepada, o que aponta para a possibilidade de a vítima ter sido executada no local, após uma sessão de tortura, pelo tribunal do crime, como são chamados os acertos de contas e cobranças das facções.

LEIA MAIS: Polícia recebe denúncia anônima e encontra corpo em decomposição em bairro de Rio Branco

- Publicidade-

O que intriga a Polícia Civil na DHPP (Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa), que investiga o caso, é que o cadáver foi encontrado trajando roupas de trabalhador de uma empresa de construção civil e que não havia boletim de ocorrência ou queixa denunciando seu desaparecimento. Nenhum familiar também não reclamou o corpo.

O delegado Alcino Ferreira Júnior, que investiga o caso, informou que a Polícia Civil agora busca descobrir a data em que a vítima foi morta. Seu corpo foi encontrado na quarta-feira mas o estado de decomposição demonstra que a morte fora registrada dias antes.