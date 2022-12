Pousadas na Serra do Divisor atingem lotação máxima

O Parque Nacional da Serra do Divisor é um dos grandes atrativos turísticos de quem vem ao estado do Acre, na Região do Juruá. Seja por suas cachoeiras, belezas naturais ou a aventura de subir a serra para contemplar a divisa entre Brasil, Bolívia e Peru.

Após visita técnica da equipe da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), realizada em agosto deste ano, tanto donos das pousadas como os barqueiros da região passaram a receber mais pessoas, depois de seguirem as orientações da secretaria.

Graça Lima é proprietário de uma das três pousadas da região. Segundo ela os empreendimentos estão com vagas esgotadas até janeiro de 2023.

“Estou muito emocionada e agradecida a Deus por ter enviado a equipe da secretaria aqui para transformar a nossa realidade. Todas as três pousadas estão cheias e aqui na minha, após a visita de vocês em agosto desse ano, consegui ter gente todas as semanas e já tenho fechado até janeiro do ano que vem”, disse Graça Lima.

Por meio da produção de um documentário e a visita de influenciadores na região, turistas puderam ter mais acesso ao local. “Turistas europeus estão buscando conhecer as belezas da Serra do Divisor”, completou o turismólogo Francismay Costa da Seet.

Além dos turistas ocuparem as pousadas, o Acre recebeu uma comitiva do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que veio ao estado para estudar as espécies da fauna e flora encontrados na região do Parque Nacional da Serra do Divisor, como uma espécie de planta que só brota lá e de um pássaro raro que só habita a serra devido a essa planta.

O influenciador Ricardo Menezes do blog Ricks pelo Mundo ficou encantado com a região e promete voltar.

“Como o nosso país é rico e como o Acre é fascinante. As pessoas são extremamente acolhedoras e têm o privilégio de viver em meio a essa natureza tão encantadora. No próximo ano voltaremos para reviver a experiência no Parque Nacional Serra do Divisor”, declarou Ricardo.