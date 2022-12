Prêmio estimado da Mega da Virada 2022 sobe para R$ 500 milhões, anuncia a Caixa

Ainda segundo o banco, caso o vencedor queira ostentar, a cifra é suficiente para comprar uma ilha no litoral brasileiro e um iate com piscina, bar, banheira de hidromassagem e sala de jantar, além de fogos de artifício comparáveis aos das grandes festas de Réveillon, desembolsando 20% do valor do prêmio.

