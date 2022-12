PT lidera com 9 ministérios, seguido por MDB, PSD, PSB e União Brasil com 3 cada um

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou os nomes indicados para ocupar os ministérios que faltavam nesta quinta-feira (29). Das 37 pastas do novo governo, o Partido dos Trabalhadores (PT) ficou com nove.

Fernando Haddad (PT) como ministro da Fazenda, Rui Costa (PT) na Casa Civil, Paulo Pimenta (PT) na Secretaria de Comunicação, Paulo Teixeira (PT) no Ministério de Desenvolvimento Agrário, Alexandre Padilha (PT) na Secretaria de Relações Institucionais, Márcio Macedo (PT) na Secretaria-Geral da Presidência da República, Camilo Santana (PT) com o Ministério da Educação, Wellington Dias (PT) no Ministério de Desenvolvimento Social e Luiz Marinho (PT) no Ministério do Trabalho.

O Partido Social Democrático (PSD), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) receberam três ministérios cada. Dentre os nomes da última sigla, houve a confirmação de Simone Tebet (MDB) no Planejamento e Jader Filho (MDB) no Ministério das Cidades.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), assumirá o Ministério da Indústria e Comércio, Flávio Dino (PSB) o Ministério da Justiça e Márcio França (PSB) o Ministério de Portos e Aeroportos.

Carlos Fávaro (PSD) ficou com o Ministério da Agricultura, André de Paula (PSD) com o Ministério da Pesca e Alexandre Silveira (PSD) com o Ministério de Minas e Energia.

O União Brasil também recebeu duas pastas, mas deve ficar com três. Waldez Góes, indicado para o Ministério da Integração, atualmente está no PDT, mas deve migrar para o União Brasil. Juscelino Filho (União Brasil) assume o Ministério das Comunicações e Daniela Souza Carneiro (União Brasil), conhecida como Daniela do Waguinho, o Ministério do Turismo.

Confira a lista com o nome de todos os futuros ministros do governo Lula: