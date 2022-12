Vídeo: Lula dá palpite sobre Brasil x Camarões: “Vai ganhar de 2×0”

O presidente também comentou as “pedreiras” que a Seleção Brasileira pode enfrentar durante a Copa do Mundo. “Brasil tem de tomar cuidado com a Espanha, com a Inglaterra e com a França. Esses, na minha opinião, serão os adversários”, avaliou.

Lula ainda falou sobre a eliminação da Alemanha na primeira fase do Mundial e as zebras. “Marrocos ganhar da França? A gente não previa isso, mas futebol é assim.”

Veja o vídeo: