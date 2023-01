Atlético ainda quer as contratações de um goleiro e um volante

O presidente do Atlético, Marcelo Avelino, confirmou a intenção de fechar mais duas contratações antes do início da temporada de 2023.

“Precisamos de um goleiro e um volante para fechar o elenco. Estamos avaliando alguns nomes, mas é preciso ter dinheiro para contratar. Os recursos que temos é para honrar os compromissos com os atletas”, explicou Marcelo Avelino.

- Publicidade-

Reunião na segunda

De acordo com Marcelo Avelino, na segunda, 23, vai ser realizada uma reunião com um possível patrocinador.

“Teremos esse encontro e se fecharmos iremos em busca dos reforços. Estamos trabalhando dentro das nossas possibilidades”, explicou o presidente.

Fechou semana

O elenco do Atlético fechou neste sábado, 2, no Frotão, a semana de preparação visando as disputas da Copa Verde do Campeonato Acreano. A estreia no torneio regional será contra São Francisco no dia 18 de fevereiro e o primeiro compromisso no Estadual vai ser o duelo diante do Vasco no dia 4 de março.