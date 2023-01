Alunos recebem kit de uniforme escolar pela primeira vez em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco junto com a Secretaria Municipal de Educação (Seme) realizou na manhã desta quinta-feira (26), a entrega simbólica dos kits de fardamento escolar da rede municipal de ensino aos alunos da escola infantil e fundamental Professora Marilene Mansour.

Serão ofertados 25 mil kits para todos os alunos da rede municipal, todos produzidos por malharias locais, gerando emprego e renda para a capital. São 28 empresas, mais de 200 empregos e um investimento de mais de R$ 3 milhões.

Segundo a professora Nabiha Bestene, secretária da Secretaria Municipal de Educação (Seme), a execução desse projeto foi um sonho que se tornou realidade e com recursos próprios, são R$ 3.520.000,00. O uniforme escolar não pode ser pago com dinheiro do Fundeb, é recurso próprio.

O sentimento de gratidão se estende ao compreender que essa é uma realidade de proporcionar sanar a necessidade, principalmente dos pais.“Eu fico feliz de ver essas crianças sorrindo.” Disse, Nabiha. Primeira vez que o município de Rio Branco tem na sua história da rede municipal essa entrega dos uniformes.

Durante o evento foram entregues 96 kits para os alunos do colégio Marilene Mansour – uma entrega simbólica e assinaturas dos contratos. A previsão é de que até o dia 20 de março todos os alunos da rede municipal estejam uniformizados.

Para o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom a novidade na capital já foi um feito importante quando prefeito de Acrelândia, em 1993. “Eu tô feliz, porque educação é fundamental. É o futuro do nosso país que está em jogo.”, disse o prefeito. Bocalom afirma que o investimento só conseguiu ser executado por ter feito uma economia necessária, pioneirismo da gestão da prefeitura

A animação tomou conta do auditório, além da banda da Polícia Militar, teve também apresentação de clown, desfile dos uniformes e ao fim, um lanche para os pais e alunos.

Compareceu ao evento Tião Bocalom, Nabiha Bestene, Secretário-adjunto Paulo Machado, representando a câmara municipal o vereador, Samir Bestene e demais convidados.

Veja fotos: