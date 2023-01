Após gravação do DVD de Ivete, acreano e atriz da Globo se seguem nas redes

Mais do que colegas de balada, agora eles são friends! A atriz da Globo, Deborah Secco começou a seguir o influenciador do Acre, Thiago Drudi, após a gravação do DVD da rainha do axé, Ivete Sangalo, na Bahia.

A global gravou vários vídeos na companhia do influencer, com direito a performance e atuação ‘babadeira’ da atriz. O vídeo foi compartilhado no feed do Instagram do acreano.

A coluna Douglas Richer conversou com o influenciador Thiago Drudi, que há anos reside em São Paulo. Este colunista perguntou ao influenciador como era a atriz fora das câmeras. “Maravilhosa, um ser humano incrível”, comentou o acreano, que encheu a atriz de elogios em conversa exclusiva para o ContilNet.

Veja o vídeo em que a atriz faz uma encenação humorística com o influenciador: