Após traições, Gabi Brandt surpreende e anuncia o que vai fazer na mansão dos Poncios

Separada de Saulo Poncio, Gabi Brandt contou que vai voltar a morar na mansão dos Poncios.

Na sexta-feira (20), nos Stories do Instagram, enquanto conversava com os seguidores, a influencer explicou que está de mudança outra vez e irá passar um tempo na sua antiga casa.

Há algum tempo a famosa, que está grávida do terceiro filho com Saulo, morava com os filhos Davi e Henry em uma casa. No entanto, o proprietário pediu o imóvel de volta e a instagramer precisou se reorganizar.

“Oficialmente a minha casa não foi liberada, as pessoas que estão morando nela vão sair em abril”, disse a ex-De Férias Com o Ex, falando sobre um outro local que iria ficar.

“Era meu plano me mudar em abril ou maio, estava para fazer alguns reparos na casa, e montar o quartinho do bebê com calma”, explicou. “O meu contrato de aluguel dessa casa ia até julho, podendo antecipar até janeiro sem a multa, só que o dono da casa pediu ela de volta”, afirmou.

“Nesse meio tempo, eu vou morar na mansão de novo, temporariamente. O Saulo não está mais morando lá, será só eu e as crianças até a casa liberar”, esclareceu Gabi Brandt, que contou que está arrumando a mudança.

Gabi Brandt está grávida

Cabe ressaltar que a influencer engravidou de Saulo Poncio já depois do fim da relação, quando os dois estavam tentando se acertar.

A gestação estava sendo mantida em segredo, mas uma página do Instagram divulgou a informação pessoal da criadora de conteúdo.

A relação de Gabi e do cantor chegou ao fim após algumas idas e voltas e diversos rumores de traição por parte do famoso.