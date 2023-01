Augusto, Caetano e Aldair chegam e elenco do Humaitá fica completo

Os laterais Augusto e Caetano e o atacante Aldair desembarcaram em Rio Branco nesse fim de semana e o elenco do Humaitá ficou completo para o início da temporada de 2023.

“São três jogadores importantes e que estávamos esperando. Temos o grupo completo e agora é seguir trabalhando ainda mais forte”, declarou o técnico Álvaro Miguéis.

Ainda quer

O elenco do Humaitá tem 4 zagueiros e Álvaro Miguéis deve pedir a contratação de mais um atleta para o setor.

“Vou conversar com a nossa diretoria para saber a possibilidade de trazermos o João Vitor. O atleta atuou sob o meu comando em Rondônia e se vir vai ser uma peça importante”, disse o treinador.

Trem é o 1º adversário

O Trem, do Amapá, será o primeiro adversário do Humaitá na temporada 23. O duelo pela primeira fase da Copa Verde vai ser disputado, no Florestão, no dia 18 de fevereiro.

“Vamos chegar com a equipe bem preparada. Esse é um jogo importante tanto na parte esportiva quanto financeira”, avaliou Miguéis.