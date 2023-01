Bocalom passa a manhã em visita ao Calafate fiscalizando obras e programas

O prefeito Tião Boclom (PP) passou a manhã e boa parte tarde desta quarta-feira (18) em visita à Regional do Calafate, em Rio Branco, fiscalizando a obras em execução a espaços públicos onde o município pretende implantar novos programas.

- Publicidade-

Um dos espaços visitados foi no Bairro Manuel Lira, nas imediações do Colégio Militar Tiradentes, onde a Prefeitura Municipal vai construir nove prédios do programa de moradia popular “1001 Dignidades”, destinado a servidores públicos municipais efetivos e outras pessoas que morem em áreas de riscos ou alagadiças.

O dia do prefeito no Calafate começou com uma visita à residência do casal Francisco das Chagas da Silva e Maria de Fátima Oliveira e Silva, que são atendidos pelo programa municipal “Medicamento em Casa”. Acompanhado da secretária municipal de saúde, Sheyla Andrade, o prefeito foi visitar o paciente para checar pessoalmente como está o atendimento deste tipo de serviço e ouviu elogios.

Em seguida, acompanhado da secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, Bocalom esteve nas escolas de ensino fundamental “José Potyguara” e “Hélio Melo”, também no Calafate. Também esteve em visita ao Centro de Convivência do Idoso, além das obras da feira do Calafate e de asfaltamento de ruas.

O prefeito disse que o acompanhamento de obras e fiscalização da aplicação de programas da Prefeitura é fundamental para que cada gestor tenha o alcance necessário para o atendimento ao público, mas destacou que, de todas essas visitas, a mais significativa foi a que o permitiu anunciar melhorias e ampliação dos atendimentos realizados pelas unidades de Atenção Básica. Neste sentido, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai promover a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) Máximo Diogo, localizada na Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, Portal da Amazônia, também no bairro Calafate.

“Estamos muito felizes com as obras que estão sendo realizadas, mesmo em um período chuvoso; o que, em outras gestões, não seria uma época ideal para isso, porém, o prefeito Tião Bocalom continua fazendo o seu trabalho. Precisamos avançar. Essa é a nossa segunda unidade que estamos fazendo esse lançamento, a primeira foi na regional do Tancredo Neves. Também reformamos o Centro de Atendimento aos Autistas, e com a proposta da gestão atual, de construir futuramente um novo espaço de atendimento a esse público”, frisou Sheila Andrade, titular da secretaria de saúde Sheyla Andrade.

Tião Bocalom ainda falou sobre as reformas, que ocorrerão também em mais sete unidades de Saúde, em outras regionais da cidade.

“Já fizemos a reforma em 14 unidades, e agora vamos cuidar de mais sete. Se Deus quiser, até o final deste ano, faremos mais uma quantidade significativa de obras, ou seja, até o final do nosso mandato, nosso compromisso é de reformar as 68 unidades de Saúde que temos, que estavam todas deterioradas, e construir mais 10. Esse é o grande desafio que temos, e que vamos cumprir, lembrando que todas essas reformas estão sendo feitas com recursos próprios; não é dinheiro federal, é dinheiro da prefeitura de Rio Branco”, disse o prefeito.