Embarcação naufraga em rio do interior do Acre e bombeiros são acionados

O naufrágio de uma embarcação foi registrado na noite desta terça-feira (24), na altura do Seringal Volta Grande, rio Caeté, em Sena Madureira.

Segundo informações, um morador identificado até agora como “ia” conduzia o barco quando, por volta da meia-noite, sofreu o incidente.

- Publicidade-

Naquela ocasião, mesmo enfrentando algumas dificuldades, ele conseguiu sair para a margem do rio, entretanto, não teve condições de retirar o motor que foi parar no fundo do caeté.

O Corpo de Bombeiros de Sena foi acionado e, mediante eficaz ação dos mergulhadores, conseguiu encontrar o motor em um poço com aproximadamente 12 metros de profundidade. “Felizmente nada de mais grave aconteceu com o morador e conseguimos, ainda, recuperar o seu bem”, comentou o sargento Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena.