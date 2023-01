Felipe Araújo comove web com homenagem para Cristiano Araújo

Felipe Araújo comoveu internautas ao fazer uma uma homenagem ao irmão, o cantor Cristiano Araújo, que completaria 37 anos nesta terça-feira (24/1) junto com sua irmã gêmea, Ana Araújo. “Hoje é aniversário dos meus dois irmãos mais velhos. Meus gêmeos favoritos no mundo”, iniciou Felipe, em um post no Instagram.

Na publicação, cantor abriu o baú de fotografias da família e mostrou vários registros da infância dos três irmãos. “Eu sou completamente apaixonado por vocês. Agradeço a Deus todos os dias por ter vocês em minha vida e independente de qualquer coisa, vocês estarão comigo pra sempre”, continuou o cantor.

O sertanejo terminou a mensagem lamentando a ausência do irmão, que faleceu em junho de 2015, em um acidente de carro.” Como eu queria que você estivesse aqui, Cris, pra comemorar essa data com um churrasco e frango caipira com pequi, do jeito que você tanto amava. Ana, eu sei que essa data não é fácil pra você, mas eu peço a Deus que você possa aproveitar seu dia, da maneira que der. Parabéns pelos 37 meus amores”, finalizou.

Em resposta a publicação, internautas deixaram mensagens carinhos para Felipe e a irmã. “O céu está em festa, ele faz muita falta. Saudades”, escreveu uma fã. “Saudade ,muita saudade do Cris , parabéns pra gêmea mais linda”, comentou outra.