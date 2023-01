Giovanni Casseb assina coleção de óculos masculinos para ótica no Acre; veja detalhes

O médico Giovanni Casseb assina uma coleção de óculos masculinos da Ótica Moderna. As peças são puro luxo e riqueza!

A advogada Regyna Maura Santos inaugurou novo ciclo de vida neste início de janeiro. Morando atualmente em Foz do Iguaçu recebeu mimos e muito amor dos amigos da equipe Flor de Lótus e de sua família.

Ana Maria Marques aniversariante deste 11 de janeiro. A essa capricorniana desejo muito mais sucesso pessoal, profissional no empreendimento Belas Bronze. O point da esfoliação, hidratação e o bronzeamento mais rápido e eficaz de Rio Branco.

Outra guerreira do dia 11, Glaucia Roque Pinheiro com o neto Pierre, o marido Adalberto Pinheiro, a filha Tatiana Roque e o genro Simon Araújo.

Eis o terninho da primeira dama do Brasil Janja que foi duramente criticada por não usar vestido na posse de Lula. Não foi homenagem ao rei do Rock Elvis Presley, tampouco homenagem a Getúlio Vargas. Trata-se de uma peça conceitual desenvolvida pela estilista pontiguar Helô Rocha e bordado pelas bordadeiras de Timbaúba dos Batistas do Rio Grande do Norte.

Nair Furtado aproveitando as merecidas férias conhecendo o litoral Pernambucano.

A biomédica Martha Reis causando em Porto Velho onde foi madrinha de casamento.

Maristela Poncio feliz da vida pela conclusão do curso de Medicina em Presidente Prudente.

Artigo da semana

Com a invasão das covardes Fake News, precisamos antes de tudo rever nossa história. Ficarmos informados além das redes sociais e grupinho de amigos. Devemos raciocinar acima de nossos interesses. Todo extremismo nos faz parar de raciocinar. E não, não tenho um “lado”. Pratico o jornalismo imparcial porque eu penso, eu analiso. Acima de tudo como cidadã brasileira.

Considero bizarro rir do que não tem graça, de nossa história, nossa arquitetura, nossa arte, nossa democracia desprezada e depredada em nome de fanatismos. Que confundem liberdade de expressão com vandalismo. Falam do ladrão sem se verem como tal. Quem invade, rouba, fere, hostiliza, se coloca no mesmo nível. Ou descem mais.

Nos próximos dias e semanas viveremos um processo que não será engraçado. Nem toda charge é para causar riso, algumas são apenas para causar um choque necessário de compreensão da realidade. Conforme formos compreendendo que muitos que conhecemos realmente cometeram crimes graves e responderão por esses crimes, pois abundam provas, a gravidade tomará conta de todos nós.

A Alemanha não riu durante a instauração do Tribunal de Nuremberg, apesar da empolgação inicial de ver criminosos que pareciam estar “acima de tudo e de todos” começarem a ter que responder por seus crimes. É um processo doloroso.

Em breve cada um de nós ficará sabendo de um conhecido, um parente de um conhecido, ou até alguém mais próximo, que irá responder por esse tipo de crime. Vai ser doloroso. É um processo de cortar na carne da sociedade. Doerá.

Beth Passos



Jornalista

*O “MamataCard” não é gastança, é rachadinha mesmo, o velho jeito de roubar dinheiro público. 9 mil reais de lanche num único dia. Socorro!!!

*Medo de usar a camisa da seleção brasileira e onde eu chegar acharem que vou destruir tudo. Panicada na vida!

*Depois da tentativa de golpe o mercado amanheceu calmo porque nenhuma vidraça do Itaú Personalité foi quebrada ou dos demais bancos parceiros.

*Ranço de subcelebridades que só aparecem na mídia quando falam bobagens ou mal de alguém para criar polêmica e viralizar. Nunca se destacam por seus feitos, pelo simples fato de não fazerem nada que acrescente, exceto mostrar superficialidades num país onde boa parte da população vive de bolsa família.

No último domingo foi incrível a discrepância nas redes sociais. Enquanto acontecia a tentativa de Golpe de Estado em Brasília, mostravam barrigas visivelmente lipadas e suas férias paradisíacas, com exceção de uns poucos.

A justificativa de não se “envolver” em política mostra o grau de empatia. Chega de dar palco a imbecis!

*Dúvida pertinente: quem afere audiência de TV agora que o IBOPE acabou?

*Ministra Anielle Franco declamando Conceição Evaristo no discurso de posse foi lindo.

*Nenhuma ideologia política justifica o vandalismo que aconteceu em Brasília domingo último. Que tiro no pé!

*A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou na última nesta terça-feira (10) que o governo estuda criar um memorial para que o país não se esqueça da violência dos atos terroristas às sedes dos três poderes, em Brasília. “Isso é um tesouro artístico, tesouro do povo brasileiro. Isso é o pertencimento da nação, do Estado e que precisa ser respeitada a sua integridade”, disse ela.

*Na verdade tenho menos revolta com a lista de presos que com o inventário dos danos. Crendeuspai!

*Talvez uma boa figura retórica para compreender o que se passa é a de que estamos em uma guerra mundial hobbesiana e o nosso campo é o de todos os que se unem em defesa do Leviatã.

*Não foi a Lei da Anistia, negociada ainda durante a ditadura, o que causou a impunidade de torturadores. Foi o acordo de transição, costurado por Tancredo Neves com os militares, antes do governo que nunca assumiu.

A lei foi usada como base para esse acordo, mas poderia ter sido usada de outras formas. Não foi. Não vai ter anistia nenhuma agora, não sei de onde saiu essa palavra de ordem. Os que cogitaram isso já ouviram um baita não. Se o congresso legislar algo, o executivo vetará. Só acho!

*8000 milicos exonerados no segundo dia útil de governo. Gostamos.

*”Antes de mais nada, é preciso entender bem que estamos ameaçados, cada vez mais, por duas barbáries. A primeira vem desde os primórdios da história, que é a crueldade, a dominação, a subserviência, a tortura, tudo isso.

A segunda, ao contrário, é do cálculo econômico. Porque quando existe um pensamento fundado exclusivamente em contas, não se vê mais os seres humanos”.

– Edgar Morin.

*O conhecido historiador e apresentador Leandro Karnal de 59 anos assumiu relacionamento com o cantor Vitor Fadul de 27. Os dois estão casados há 4 anos e a atual discussão de brasileiros ociosos é a diferença de idade do casal.

*O ódio, tal como o amor, alimenta-se com as menores coisas, tudo lhe cai bem. Assim como a pessoa amada não pode fazer nenhum mal, a pessoa odiada não pode fazer nenhum bem.

— Honoré de Balzac

Ensinamento judaico

“Diz uma parábola que certo dia a mentira e a verdade se encontraram. A Mentira disse à Verdade:

– Bom dia, D. Verdade! E a Verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantavam e vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a Mentira:

– Bom dia, dona Mentira! – Está muito calor hoje, disse a Mentira. E a Verdade vendo que a Mentira falava a verdade, relaxou.

A Mentira então convidou a Verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse:

-Venha dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a Verdade sem duvidar da Mentira tirou suas vestes e mergulhou.

A Mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da Verdade e foi embora.

A Verdade por sua vez recusou-se a vestir-se com as vestes da Mentira e por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar na rua.

Aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade, do que a verdade nua e crua.”

