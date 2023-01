Jackie Pinheiro traz o Réveillon das celebridades acreanas e os acreanos na posse de Lula

O Réveillon das celebridades acreanas

Confira hoje onde algumas celebridades acreanas celebraram a chegada de 2023. Gleici Damasceno, Juh Vellegas, Iasmyne Sampaio, Maxine, Rebeca e Emily Aguiar são algumas dessas personalidades.

A atriz e ex-BBB Gleici Damasceno passou a virada em Pipa, em Rio Grande do Norte. A influenciadora Juh Vellegas também esteve na mesma praia, nessa data.

Iasmyne Sampaio e Ricardo Müller, Maxine Silva e Luan Pacífico, Emily Aguiar e Victor Antunes Vieira. As influenciadoras digitais entraram o ano em uma fazenda, em Xapuri.

Rebeca Aguiar curtiu a virada com o namorado Felipe Brana e o filho José Felipe, na Praia de Boa Viagem, em Recife (PE). Já a jornalista Wania Pinheiro passou o réveillon com a professora Márcia Cavalcante de Lima, em Brasília (DF).

Em noite de muita alegria, o colunista social Gigi Hanan passou a festa de ano novo com um grupo de amigos do Acre e de São Paulo, na Praia de Carneiros, em Pernambuco.

De branco, as influenciadoras Elita Maia, Carol com C e Sarah Braga celebraram a chegada do ano novo em Rio Branco, com familiares.

Os gêmeos Lucas e Marcel Blazute celebraram a virada em família, com a irmã Tássia e os pais Claudete Valle e Ailton Blazute. Já Lígia Vianna escolheu um look dourado para a festa de réveillon, em companhia do esposo Davi Vianna e do filho Davi Luiz.

Em Cruzeiro do Sul, as influenciadoras Samira Bonfim e Andressa Nascimento – com o namorado Pedro Lucas – também optaram pelo branco para a virada.

Colunistas sociais Jocely Abreu, Márcia Abreu e Douglas Richer celebraram o réveillon em festas realizadas em Rio Branco. Márcia escolheu a cor prata esse ano

A colunista Roberta Lima passou o réveillon de amarelo, em Manaus (AM); e a jornalista Tylara Pinheiro entrou o ano de vermelho, em Brasília, já na vibe da posse do presidente Lula. Tylara celebrou seu aniversário no dia 3 de janeiro, em Goiânia (GO). Parabéns!

Os amigos Aline Queiroz e Lucas Dias – procurador da República no Acre – entraram o ano novo surfando nas ondas do Oceano Pacífico, em Lima-Peru. Os acreanos José Aysson, Neca e César Renato Rosas, que residem em Fortaleza (CE), passaram a virada do ano no Rio de Janeiro, onde curtem férias

Acreanos na posse do presidente Lula

Muitos acreanos estiveram presentes na festa da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizada na tarde do dia 1, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), onde também ocorreu o Festival do Futuro, com a participação de 40 artistas. Confiram alguns registros!

Jorge Viana, presidente da Apex, cumprimentando o presidente Luís Inácio Lula da Silva, seguido de Janja Lula da Silva, logo após os atos protocolares de posse.

À esquerda, os casais Mauro e Vânia Ribeiro, Gerlívia e Raimundo Angelim (ex-prefeito de Rio Branco), Gizelle Leitão, Dolores e Bernardo Nieto e Silvinha Paiva, no gramado em frente ao palco onde ocorreu o festival. À direita, Silvinha Viana com Rafaela Marinho.

As amigas Dolores Nieto, Vânia Ribeiro e Gerlívia Angelim assistiram a transmissão da posse e os shows.

As jornalistas Nany Santana, Rachel Moreira e Tylara Pinheiro, com a publicitária Maressa Gotelip e Renata, da Assessoria do MST..L

A alegria dos acreanos Jayce Brasil, Leandro Chaves, Camila Cabeça e Juliana Albuquerque. À direita, Jackie com o amigo Júnior Fragoso.

Com os amigos Léo de Brito, Rachel Moreira e João Aníbal Coelho e Maressa Gotelip. À direita, Maressa, Daniel Zen, Tylara Pinheiro e Nany Santana, nas festas realizadas no bar de esquerda Pardim, durante a semana da posse.

Na boa companhia do publicitário Cleber Carvalho e dos acreanos Léo de Brito, Rachel Moreira e João Aníbal, Nanny Santana e Maressa Gotelip, na festa Samba do Amor, ocorrido no dia 3, no Pardim.

Na festa realizada no Acadêmicos da Asa Norte, dia 30, Tatiana Balzon, Maressa Gotelip e Tylara Pinheiro com o deputado federal Marcelo Freixo.

Camila Cabeça com a maravilhosa deputada federal Samia Bonfim.

A caravana “Companheiro Lhé”, que saiu de ônibus de Rio Branco para Brasília

O animado grupo com uma das organizadoras do movimento Iwlly Silva

As artistas Maiara Brasil e Amanda Schoenmaker, com a família desta, participaram da festa em Brasília

Jorge Viana é empossado na presidência da Apex

O ex-governador do Acre Jorge Viana também compõe a equipe do Presidente Lula e tomou posse no cargo de presidente de Apex – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, pelo chanceler Mauro Vieira, presidente do Conselho de Administração da Apex. Segundo Viana escreveu em suas redes sociais, a Apex atrai investimentos para o Brasil e promove os produtos do Brasil no exterior, além de fortalecer as cadeias produtivas.

Aniversário da Naza

A ex vice-governadora e procuradora do Estado aposentada, Nazareth Araújo Lambert, celebrou seu aniversário no dia 7, em Bragança Paulista (SP), onde está passando uma temporada com a filha Louise Lambert, o genro Lucas e a mãe Maria Lúcia. Por seu histórico profissional e pessoal e pelo grande carisma, passou o dia recebendo homenagens de seus conterrâneos e de amigos de todo o país. Merecidamente!

B-Day do Gigi

O colunista social Gigi Hanan celebrou seu aniversário entre amigos, no dia 3 de janeiro, no restaurante Meet & Eat, em São Paulo

Nova idade

Muitas felicidades e muitos anos de vida para o médico Pedro Braga, aniversariante do dia 22 de dezembro. Ele é filho da chef Melissa Braga.

Camila Farani estreia a primeira campanha do Boticário para 2023

Pensando em aliar o cuidado pessoal com as melhores dicas de educação financeira, o Boticário apresenta, em campanha estrelada por Camila Farani, empresária e empreendedora, a já tradicional Boti Promo, em sua primeira edição do ano.

Até o dia 22 de janeiro, 600 produtos compõem o variado estoque da marca em descontos de até 50%, incluindo itens de cuidados com o corpo, com a pele, cabelos, maquiagens e fragrâncias icônicas.

Super Liquida abre 2023 no Via Verde Shopping

O ano de 2023 começa com a temporada de promoções no shopping. São mais de 110 operações com descontos de até 70%. Para receber todas as ofertas, o cliente pode se inscrever no site https://oferta.viaverdeshopping.com.br/liquida2022 para garantir os melhores descontos primeiro que todos. A liquidação encerra no dia 14 de janeiro.

Grupo Maracatu Pé Rachado promoverá oficina na Escola de Música do Acre

O grupo Maracatu Pé Rachado vai oferecer uma oficina de percussão na Escola de Música do Acre (Emac), localizada no Conjunto Tucumã, em Rio Branco. A oficina terá carga horária de 12 horas, com atividades aos sábados, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro, a partir das 16h.

A ação faz parte do projeto “Fortalecendo o baque do Maracatu Pé Rachado”. O objetivo do projeto é disseminar o conhecimento sobre o maracatu para o público interessado, de modo, a agregar novos integrantes para o grupo Pé Rachado. Por meio do projeto, também se busca fomentar a cultura afro-brasileira no Acre, e assim mitigar o preconceito das produções artístico-culturais e intelectuais da população negra. A oficina é aberta para a comunidade e as inscrições para participação podem ser feitas a partir do preenchimento de formulário eletrônico disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMea50-LXx23fw3MwHPFApyftNBigR7RHqFEdwNher90WVdQ/viewform

***

O projeto “Fortalecendo o baque do Maracatu Pé Rachado” tem financiamento da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) por meio do edital do Fundo Municipal de Cultura – área de patrimônio e conta com apoio da Escola de Música do Acre (Emac).