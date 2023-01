Jornal aponta interesse de Lewis Hamilton em comprar o Manchester United

Piloto da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton estaria interessado em se tornar dono do Manchester United. É o que garante o jornal Mirror.

A aquisição seria possível através de uma parceria com Sir Jim Ratcliffe, executivo-chefe da INEOS, patrocinadora da Mercedes, e um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. Jim é torcedor do United e dono do Nice, time que disputa o Campeonato Francês.

- Publicidade-

Ainda segundo a publicação, a motivação de Hamilton em adquirir os Red Devils se daria pelo desejo de aumentar a representatividade de pessoas negras liderando equipes grandes e importantes no esporte.

Vale lembrar que Hamilton já é sócio proprietário do Denver Broncos, time de futebol americano que disputa a National Football League (NFL).