Rihanna posa ao lado dos filhos com looks combinando; veja

Rihanna encantou os seguidores nesta quarta-feira (30/10) ao compartilhar algumas fotos ao lado dos herdeiros RZA, dois anos, e Riot, de um ano, enquanto os três usavam roupas com a mesma estampa.

Na legenda da imagem, a artista ainda brincou dizendo que são “oficialmente uma daquelas famílias que combinam roupas para as festas de fim de ano”.

Esta foram as primeiras fotos compartilhadas por Rihanna com os dois filhos juntos nas redes sociais. Eles são fruto do relacionamento dela com o rapper ASAP Rocky.

Além da foto linda em família, a artista também disponibilizou o conjunto de roupa para adultos e crianças no site da loja Savage.