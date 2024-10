Band bate martelo e define quem vai substituir Datena

A Band anunciou quem ficará no lugar de Datena no comando do Brasil Urgente. Agora, o programa ficará sob as rédeas do filho do apresentador, Joel Datena.

“A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos. Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência e que agora segue com seu filho Joel Datena. Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que já atuou com sucesso”, diz o comunicado enviado pela emissora.

Datena não volta ao programa policial, mas não deixa a emissora. Afinal, o apresentador renovou seu contrato por mais dois anos com o canal paulista.

A Band vai conversar com Datena a partir de janeiro para um novo programa, possivelmente de entretenimento. Joel Datena, filho do apresentador, comanda o programa policial desde sua saída para concorrer nas eleições deste ano.

A decisão da Band acontece após Datena se candidatar ao cargo de prefeito de São Paulo. Ele ficou em quinto lugar na disputa, com menos de 2% dos votos. A campanha dele foi marcada pela cadeirada em Pablo Marçal, que também concorria ao cargo político.