Kinho Brito recebe sondagem do Desportivo Brasil e pode deixar o Galvez

Kinho Brito foi sondado pelos dirigentes do Desportivo Brasil, de São Paulo, para assumir o comando da equipe Sub 17. O treinador fez uma entrevista na manhã desta terça, 10, e pode ser contratado.

“Ocorreu a sondagem do Desportivo Brasil e todas as conversas foram com a permissão da diretoria do Galvez. Essa pode ser uma grande oportunidade, mas não existe nada definido”, explicou Kinho Brito.

Plano B

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, começa a pensar em um plano B para a disputa do Campeonato Estadual caso a proposta do Desportivo Brasil seja confirmada.

“Não gostaria de perder o Kinho neste momento. Contudo, não vou atrapalhar a carreira do técnico e se a proposta for confirmada iremos liberá-lo”, declarou Igor Oliveira.

Deve definir

Segundo Kinho Brito, os dirigentes do Desportivo Brasil querem um treinador o mais rápido possível e por isso uma definição deve ocorrer até o fim desta semana.

“Retorno para Rio Branco com a delegação do Galvez e nos próximos dias ocorrerá uma definição. Vamos aguardar”, afirmou o treinador