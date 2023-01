Menino de 8 anos é primeiro acreano a atender Big Fone do BBB23 em shopping do Acre

Prestes a começar mais uma temporada do Big Brother Brasil, a 23ª edição, a afiliada da Rede Globo no Acre, a Rede Amazônica, promoveu nesta quinta-feira (23) o evento “O Big Fone vai tocar”. A brincadeira aconteceu na praça de alimentação do Via Verde Shopping, em Rio Branco.

E o primeiro acreano a atender o Big Fone foi uma criança, Yves Kalleb, de 8 anos, morador do Adalberto Sena, em Rio Branco. Ao ContilNet, o menino disse que é fã do programa e que estava no shopping desde às 17h, na expectativa de atender o Big Fone. E conseguiu!

Por ter atendido o Big Fone, o garoto levou pra casa alguns brindes, conforme previa a ação da Globo em conjunto com o shopping.

Veja a galeria de fotos:

(Fotos ContilNet)