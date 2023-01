Palmeiras x Flamengo: ingressos para a Supercopa BRB já estão à venda

Torcedores e fãs de futebol podem ficar ligados no celular ou no computador e se preparar. A contagem regressiva para Palmeiras x Flamengo está on. Começou, à 0h desta terça-feira (17/1), a venda de ingressos para a decisão da Supercopa BRB, no dia 28 de janeiro, às 16h30, na Arena BRB Mané Garrincha. As equipes vencedoras do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil duelarão em uma partida única, valendo a taça.

Nas primeiras 48 horas de venda, os clientes BRB (que possuem cartão do banco) terão exclusividade. Com isso, até as 23h59 de quarta-feira (18/1), a prioridade é de quem tem conta no BRB. Este benefício terá validade até que se esgote a remessa de ingressos reservados para os clientes do banco. - Publicidade- Para adquirir os ingressos nestas primeiras 48 horas, o cliente deve acessar o portal da Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/). A Lei Federal nº 12.933 estabelece que 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento sejam destinados às meias-entradas; o Metrópoles Sports, porém, decidiu estender o benefício até 70% dos ingressos. Estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes têm direito a comprar a entrada pela metade do valor. O torcedor pode ainda optar pela meia-entrada social. Mas é importante lembrar que, para conseguir o beneficio, é necessário levar 1 kg de alimento e entregá-lo no estádio no dia do jogo. Então, não perca tempo. A partir da 0h de quinta-feira (19/1), a venda dos ingressos será aberta para o público em geral. O Metrópoles Sports divulgará, nos próximos dias, os pontos físicos de venda. Vale ressaltar que o torcedor poderá também fazer a compra on-line, no site da Bilheteria Digital. Haverá separação de torcidas para garantir a segurança de todos. Confira o mapa dos ingressos: Áreas verde e vermelha: destinadas aos torcedores do Palmeiras Áreas laranja e azul: reservadas aos torcedores do Flamengo Áreas em preto: zonas de segurança e separação das torcidas Valores dos ingressos de meia-entrada Supercopa BRB Cadeira Superior Norte/Sul – R$ 99

Cadeira Superior Leste/Oeste – R$ 149

Cadeira Inferior Norte/Sul – R$ 199

Cadeira Inferior Leste/Oeste – R$ 249

Hospitality Norte/Sul – R$ 399

Hospitality Leste/Oeste – R$ 499 Valores dos ingressos de inteira Supercopa BRB Cadeira Superior Norte/Sul – R$ 198

Cadeira Superior Leste/Oeste – R$ 298

Cadeira Inferior Norte/Sul – R$ 398

Cadeira Inferior Leste/Oeste – R$ 498

Hospitality Norte/Sul – R$ 798

Hospitality Leste/Oeste – R$ 998 O cliente BRB pode comprar mais de um ingresso por cartão. Confira a quantidade máxima autorizada para cada um dos tipos de cartão: Dux – 8

Black/Infinite – 6

Demais – 4

Nação – 6