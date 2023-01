Vereador diz que maior cemitério de Sena está abandonado e virou espaço de rituais

O vereador Denis Araújo (PSDB) fez uma postagem recentemente em sua página no Facebook criticando a administração do prefeito Mazinho Serafim (UB) em relação ao cemitério São João Batista, o maior da cidade. De acordo com ele, está faltando zelo no local.

Denis Araújo reportou que ao participar de um enterro foi cobrado pelos moradores. “Ontem fui chamado atenção em um enterro por muitas pessoas sobre a falta de zelo com o único cemitério da cidade. A impressão que passa é de abandono, carrapicho nas pernas do povo era no “balde”. Se continuar assim, vai passar de cemitério para Horto Florestal”, comentou.

A postagem chamou a atenção dos moradores, que realizaram vários comentários: “Isso é um descaso com as pessoas que já se foram e de alguma forma já contribuíram com seus impostos”, frisou a internauta Simone Nascimento.

O morador Carlos Aguiar foi além: “Se o gestor não cuida nem dos vivos, imagina dos mortos”.

Até o fechamento dessa matéria, a Prefeitura ainda não tinha se pronunciado oficialmente sobre o assunto.

Recentemente, o cemitério São João Batista também foi tema na imprensa acreana. Na referida ocasião, houve denúncia de que alguns estudantes estariam promovendo rituais no determinado local.