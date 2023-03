Gusttavo Lima exibe braços e peitoral musculosos em fotos na academia de sua mansão

O astro mineiro Gusttavo Lima exibiu os seus músculos na academia de sua fazenda particular, em Goiânia. Nesta quinta-feira (23), Gusttavo Lima surgiu nos Stories do Instagram e impressionou os seus quase 44 milhões de seguidores.

O Embaixador, como é mais conhecido, fez questão de mostrar os braços e peitorais musculosos nas imagens feitas em sua mansão de campo, mas optou por não legendar as fotos. Confira os cliques abaixo:

Gusttavo Lima grava música com o irmão Marcelo Lima

O cantor Gusttavo Lima realizou o sonho do seu irmão, Marcelo Lima, ao gravar uma música com ele. Sendo assim, por meio de uma publicação no Instagram, na quarta-feira (22), Marcelo surgiu ao lado do irmão e o cantor Thiago Jhonathan.

“Aqui começa uma nova história na minha vida…um sonho que já tinha morrido, mais Deus sabe de tudo. Obrigado meu irmão @gusttavolima e meu grande amigo de longas datas @tjthiagojhonathan por abraçar minha carreira nessa altura do campeonato! Hoje gravamos uma grande e linda música que vcs vai curtir demais, obg @walerialeao pelo presente aguardem… Obg obg obg @baladamusic @garraentretenimento.”

Contudo, até o momento não se sabe o nome da faixa e nem mais detalhes sobre lançamento. Mas, conhecendo o Embaixador sabemos que provavelmente vem hit por aí.