Tirulipa se solidariza com as pessoas atingidas pelas enchentes no Acre; ‘’vamos ajudar’’

Tirulipa usou suas redes sociais para comentar a situação crítica causada pelas chuvas no Acre nos últimos dias. O humorista prestou solidariedade às vítimas das enchentes e comentou sobre a receptividade que sempre tem quando vem ao Acre, e que através de amigos empresários já está ajudando o estado.

Tirulipa ainda ressaltou que sempre quando vem fazer shows no Acre, leva a melhor farinha que é a de Cruzeiro do Sul e relembrou o resgate do idoso de 81 anos que passou momentos de terror quando tentava sair de sua casa, que estava quase que completamente inundada.

