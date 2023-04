4 Dicas de restaurantes incríveis para conhecer em Rio Branco

Não é novidade pra ninguém que a gastronomia acreana é rica e capaz de deixar qualquer pessoa com água na boca, não é mesmo? Por isso, o Circuito Gastronômico vai trazer 4 dicas de restaurantes para você explorar ainda mais todas as possibilidades de comer bem em Rio Branco.

NOITE COM BONS DRINKS

O Vintage Pub, localizado na Estrada do Aviário, 1157, Bosque, é uma ótima opção pra quem deseja curtir a noite acreana em um espaço fora do óbvio, com pegada pop rock e diversas opções de petiscos e bons drinks.

Os preços estão na faixa comum para o público da cidade e atende a todos os paladares, com burguers, espetos, petiscos e inúmeras opções, tudo isso inspirado em diversos países pelo mundo.

O bar e restaurante conta com música ao vivo e uma programação semanal super diversificada, vale a pena conhecer! Funciona de terça à domingo, a partir das 18h.

Confere nossa visita ao vintage:

VINTAGE PUB

CHURRASCO BBB? BOM, BONITO E BARATO

Pra quem quer almoçar muito bem em um espaço super aconchegante, instagramável, e economizar bastante, trazemos a Churrascaria Rio Verde, localizada na Estrada Jarbas Passarinho, 1490, em frente ao Posto Thalma. Aqui o Churrasco é bom!

A Churrascaria Rio Verde conta com um buffet completo e bem elaborado para atender os acreanos que estão em busca daquela comida gostosa e saudável. Com muitas opções de salada, a Rio Verde pode ser sua aliada na dieta, viu?

Sem falar nas muitas opções de carnes na churrasqueira, ficamos com água na boca.

Assadores profissionais, para te entregar a melhor qualidade.

Os preços são super atrativos também:

Prato único: R$ 24,00 durante a semana

Prato único: R$ 28,00 durante fim de semana e feriados

O KG sai a R$ 65,00.

Funciona todos os dias, das 11h às 14h.

Confere nossa visita à Rio Verde:

CHURRASCARIA RIO VERDE

PEDACINHO DE GOIÁS NO ACRE

O Circuito Gastronômico não poderia deixar de fora esse restaurante maravilhoso. Localizado na Av Getúlio Vargas, 1992, Bosque, o Restaurante Sabor Goiano traz a riqueza da culinária goiana para o Acre com bons preços e um sabor inigualável.

Criado há 5 anos por uma família goiana, o Sabor Goiano atende a diversidade do público acreano com opções no buffet livre e nos pratos executivos. O espaço é super acolhedor, um refúgio no meio da cidade, arborizado e ventilado.

Dentre as variadas opções, a que mais chama atenção é a Panelinha Goiana, que, em 4 sabores (Carne ao Molho Shoyu; Costelinha Suína; Frango com Pequi; Frango.), serve MUITO bem uma família! Haha, ela custa R$ 100,00 e vem beeem recheada. Além de bonita é super gostosa e chega na sua mesa fervendo. E pode acompanhar com a cerveja, que aliás, lá é bem geladinha!

Os pratos executivos ficam a partir de R$ 20,00

O Buffet Livre na semana é R$ 45,00 e R$ 50,00 aos sábados.

Funciona de segunda à sábado, das 11h às 14h30

Confere essa visita maravilhosa:

RESTAURANTE SABOR GOIANO

BAR E PAGODE NA BEIRA DA PISCINA

Sabia que dá pra almoçar, seguir o dia e varar a noite com aquele pagodinho, cerveja gelada e petiscos gostosos? Essa opção você encontra no Bar da Piscina da AABB, localizado na Estrada Dias Martins, 145, Estação.

Para o almoço eles tem um buffet bacana por R$ 20,00 por pessoa. Além de diversos pratos à la carte com preços variados.

A agenda e as atrações do pagode saem toda semana no perfil deles do instagram @barpiscinaaabb, fica ligado que ta sempre tendo promoção de happy hour.

Funciona de Terça à Domingo das 11h às 23h

Veja como foi nossa ida ao Bar da Piscina:

BAR DA PISCINA AABB

E aí, vai curtir algum dos lugares? Antes de tudo, segue a gente no Instagram e fique por dentro do melhor da gastronomia acreana.

