Assermurb fecha programação e foca na estreia do Brasileiro A3

A diretora da Assermurb, Socorro Siqueira, divulgou a programação da última semana de treinos visando a estreia no Campeonato Brasileiro A3. A partida contra o São Raimundo, de Roraima, será disputada no próximo sábado, 22, às 16 horas, no Florestão.

“Vamos trabalhar na terça, quarta e na quinta faremos o treino de apronto no campo B da Federação. Realizamos a nossa preparação dentro das nossas possibilidades e o objetivo é fazer uma grande estreia”, declarou Socorro Siqueira.

Milena na quarta

A lateral esquerda Milena chega na quarta, 19, e fará um único treinamento com o elenco antes da estreia no Brasileiro.

“A Milena não conseguiu a liberação do emprego em Porto Velho. Ela tem muita qualidade e vai nos ajudar nos duelos contra o São Raimundo”, avaliou a dirigente.

Dirigentes de Sena Madureira

De acordo com Socorro Siqueira, as atletas de Sena Madureira ainda não foram liberadas para reforçar a Assermurb no Brasileiro. “Fizemos alguns contatos e estamos esperando as liberações. Ter um elenco forte é fundamental para ter a possibilidades de passar de fase”, disse a diretora.