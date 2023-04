Blog do Ton: O que é mais importante? O povo ou cargo? Os bastidores de 2024 no interior

No município de Senador Guiomard, a prefeita Rosana Gomes pavimenta reeleição. Depois de uma série de notícias que colocaram o município em evidência, a prefeita está com sangue nos olhos e no meio de uma grande reforma administrativa.

Nos bastidores, a prefeita afirma que a hora de separar quem agrega de quem afasta é agora. E não medirá esforços para melhorar a máquina pública pensando na população. O resultado já tem sido visto, e pode chegar até as terceirizadas, onde vereadores possuem indicações de cargos.

A notícia não agradou alguns. Na Câmara, o barulho já está começando a aparecer, de gente que não está insatisfeito com os trabalhos da prefeitura, mas sim com os cargos que pode perder. Que a população fique de olho e esteja do lado certo.

RIO BRANCO

Na capital acreana, o prefeito Tião Bocalom vive a mesma realidade. Decidiu agir somente agora contra as investidas do senador Sérgio Petecão — que lhe ataca desde o resultado das eleições — e prova do veneno do senador. Outro exemplo onde a população deve ficar de olho. Bocalom está pensando em fazer gestão. O senador, política.

MARECHAL THAUMATURGO

Em Marechal, o jogo é jogado no sentido de quem será o vice do atual prefeito Valdélio Furtado. Que o prefeito escolha um nome sem antecedentes com a justiça, porque de candidato com problema o município está cheio.

EPITACIOLÂNDIA

Lá pelas bandas do Alto Acre, uma ala dá como certa a filiação do prefeito Sérgio Lopes no Progressistas, com o aval da vice-governadora Mailza. Com o partido do governador contemplado, a discussão agora seria quem indica o vice.

TADEU HASSEM

Com mandato extremamente atuante na região do Alto Acre, quem pode — e deveria — ampliar o capital político é Tadeu Hassem. Sua atuação ultrapassa as fronteiras de Brasiléia.

É SÓ SABER LER

Essa nota do MDB não dá garantia nenhuma a ninguém. É só saber ler. A nota diz que as portas do partido estão abertas a quem quer que seja.

JOGO DO VICE

Já se especula aos quatro cantos quem será vice de quem. Pois se no Estado o governador Gladson Cameli aprendeu a lição, nos municípios que os prefeitos aprendam também. Dormir com o inimigo é pedir para não ter paz para governar.

ESTÁ CERTO

Ao determinar que os esforços sejam concentrados na gestão, sob sua pessoa, Bocalom está fazendo apenas o certo. Secretaria não é palanque. Quem aparece é quem foi eleito pela população, ora bolas!

IBAMA

Ao fiscalizar com rigor, o Ibama apenas cumpre seu papel. Agora quem não cumpre são outras instituições, que poderiam estar ajudando a população no processo de regularização.

NAYARA VILELA

Que triste episódio envolvendo a talentosa cantora Nayara Vilela. Que as autoridades investiguem e o poder público acompanhe o caso. Nós não podemos permitir que mulheres tão talentosas, com um futuro tão promissor, tenham suas vidas interrompidas.

AOS 45 DO SEGUNDO

Após muita polêmica, a justiça autorizou a realização de um show em Tarauacá. Foi muito alarde para nada. Esse tipo de coisa tem de ter base. No interior, se faz política de cão, daqueles que muito ladram e pouco mordem.

BATE-REBATE