Coluna da Márcia Abreu: empresária acreana Duda Lessa lança a coleção Firenze da Gold Skill

Quarta-feira, dia 12 de abril, no final da tarde de um dia ensolarado, os papais Patrick Delilo e Rafaela El-Shawwa reuniram os amigos da filhota Maria Luiza, para com um lanche da tarde para celebrar os seus três aninhos. Malu dividiu esse momento especial com vários amigos e familiares, que engrossaram o coro dos parabéns a você. A animação ficou por conta do Peteleco.

AMAZON GASTROBAR

No dia 21 de abril, será inaugurado o Amazon Gastrobar, no antigo Seringal Beer. A frente do empreendimento o empresário Braga, e a decoração idealizada pelo e desenvolvida pelo designer Roberto Maia. Ansiosa para conhecer.

Uma coleção imponente, enriquecedora e cheia de vida, que tem a proposta de transformar, engrandecer e homenagear as mulheres e a sua beleza tão rara. É a coleção Firenze da Gold Skill, que foi lançada no último dia 11, pela representante oficial no estado, é a empresária Duda Lessa, da Duda Representações.

NOITE ÁRABE

Mês de maio está chegando e com ele mais um evento promovido pela Confraria Mulheres e Vinhos! Dia 5 de maio, acontecerá uma Noite árabe, no Espaço La Nonna, dessa vez os homens podem participar. Reservas pelo 99984-6455.

Elisangela Teixeira comemorou antecipadamente seu aniversário no restaurante La Cave, em família, no último fim de semana. Na foto a aniversariante com o marido Fernando e os filhos Acioly e Fernanda

A nossa MISS ACRE TERRA 2023, é Samara Vanziler Pascoal, tem 27 anos, 63 quilos distribuídos em 1.79 de altura. Foi top model reconhecida por seus 1,10 cm de pernas. É modelo, bióloga e estudante de mestrado em Produção e Sanidade Animal. E no dia 14 de abril, sexta-feira, foi aclamada a Miss Acre Terra em um evento social no auditório do Nobile hotel Gran Lumni só para convidados. E irá representar o Acre em um concurso nacional, que acontecerá no próximo dia 01 de maio, no Hotel Sheraton WTC, em São Paulo. Parabéns a Meyre Manaus que é coordenadora local do certame. Foto de Sérgio Vale



Nativa SPA Orquídea Noire

Para apresentar a intensidade do lançamento de Nativa SPA, marca de cuidados pessoais do Boticário, a empresa de beleza mais amada do Brasil, Rafa Kalimann usa vestido exclusivo com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D em ensaio fotográfico.

Em parceria com o Boticário para o lançamento da linha de cuidados corporais noturnos Nativa SPA Orquídea Noire, Rafa Kalimann entregou muita intensidade e sensualidade em ensaio captado pela fotógrafa Mylena Saza (@mylenasaza). A apresentadora teve o look, com mais de 1.600 orquídeas negras em 3D feitas uma a uma à mão, revelado em um ensaio fotográfico exclusivo

A campanha foi inspirada no cuidado pessoal noturno e lançamento de Nativa SPA Orquídea Noire. O vestido é inspirado no ingrediente especial do lançamento de Nativa SPA: a orquídea negra, a flor mais rara dentre as espécies existentes, que chega à linha em uma releitura moderna e noturna trazendo o luxo e a intensidade de sua beleza. A peça foi desenvolvida por Victoria Ruiz, renomada estilista venezuelana residente em Londres, com direção criativa do fashion stylist Pedro Sales, responsável por muitos looks icônicos das celebridades.

“É muito especial poder representar a marca usando uma peça exclusiva, feita para mim. Me senti sensual, intensa, fui na máxima potência com ela no corpo”, comenta Rafa Kalimann.

A querida Meyre Manaus foi aniversariante do dia 20, e recebeu muitas homenagens dos amigos mais queridos. Amiga, parabéns e que você sempre tenha sucesso na sua vida!!!