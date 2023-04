Coluna da Márcia: Jocely Abreu e Crespo anunciam Feijoada TamoJunto; saiba mais

Em tour por Buenos Aires matriarca Cely Melo com as filhas Joicely Costa e Silene Bussons.

Segunda,3, mais que iluminada para a advogada Laura Souza, aniversariante do dia. Em família e amigos, cantou os parabéns pra você. Felicidades!

TAMOJUNTO

Anotem! Dia 22 de abril, no Gran Reserva, a partir das 11h, Feijoada TamoJunto sob a batuta da jornalista e apresentadora Jocely Abreu e o maridão Wilian Crespo. Bloquinho do Dito, Bruno Damasceno e Anderson Liguth são as atrações desse evento imperdível. Os ingressos já estão disponíveis. Adquire já o seu!

Férias no pantanal

Radialista mais top da cidade, Degeane Santos curte merecidas férias pelo Pantanal, colecionando bons e maravilhosos momentos. Merece!

Em sua breve estada na terrinha, momento delícia da amiga Nena Mubarac com a irmã Giselle e as amigas Márcia Moreira, Rose Farias, Andrea Zilio, Marisa e Moises Alencastro. Dolce far niente