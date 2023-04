De fio dental, Patrícia Poeta rouba a cena ao explicitar beleza

Patrícia Poeta levou seus seguidores à loucura ao partilhar uma sequência de cliques exibindo bem o corpaço. Nos registros, a famosa recebe muitos elogios positivos dos fãs nas mídias.

“Depois de uma boa caminhada…. um mergulho no mar ( viva!😂) pra refrescar… com direito à água de coco 🥥🥥🥥 ótimo domingo, pessoal! 💋”, destacou a musa.

Na web, fãs partiram para os comentários elogiosos – “Princesa”, “Muito bela”, “Sem palavras, diante de tanta beleza!”, “Espetáculo de mulher”, foram reações recorrentes na postagem.

“Mas que beldade é essa se banhandoo no mar com ondas gigantescas ao seu redor. Todas as ondas vieram olhar quem era essa beldade mediante sprays e vapores das ondas invejosas. À parte de brincadeiras consagra-se uma pessoa feliz e próspera, afinal VC é do nosso Time☆ do ☆Bem”, disse um fã.