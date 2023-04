Do Acre, influenciador participa da coletiva de Joelma do DVD em SP e revela bastidores

O influenciador acreano Thiago Drudi foi um dos convidados para a coletiva de gravação do DVD “Isso é Calypso” da cantora Joelma, que terá uma etapa em São Paulo (SP). A coletiva para influenciadores, convidados e fãs-clubes aconteceu na tarde desta quarta-feira, 12, no Centro de Tradições Nordestinas, na capital paulista.

Joelma retorna com sua turnê histórica a São Paulo, onde gravou um de seus primeiros trabalhos que estourou no Brasil na extinta Banda Calypso em 2003. A coluna Douglas Richer, do Portal ContilNet, conversou com o acreano, que liberou cliques ao lado da diva paraense.

Esta semana, Joelma marcou presença em programas da TV Globo e recebeu artistas globais em seu show no Rio de Janeiro no final de semana, entre eles a influenciadora Rafa Kalimann, que está no Dança dos Famosos do Domingão do Huck, e a apresentadora do Multishow e cantora Pocah.

Em sua agenda oficial, Joelma confirmou que tem show no Acre no dia 01 de maio, porém, o mistério sobre os detalhes desse show continua. Não sabemos se será gratuito ou pago. Só resta esperar.

Em seus stories, Thiago Drudi mostrou a coletiva e o local onde vai acontecer a gravação do DVD em São Paulo. Siga o influenciador @thiagodrudi para ver todos os vídeos completos.