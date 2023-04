Do Acre para Jampa: ‘Índia do Iaco’ estreia conteúdos picantes e libera ao ContilNet; VÍDEO E FOTOS

Ela chegou na internet já mostrando que veio para ficar, e literalmente ficou – um verdadeiro furacão amazônico, e foi batizada com suas origens indígenas e as águas que cobrem sua terra natal, Sena Madureira, no Acre. A senamadureirense Alzeli Nascimento, de 42 anos, mais conhecida como ‘Lili índia do Iaco”, alçou novos voos e fixou residência na cidade de João Pessoa na Paraíba.

Veja também: Completamente nua! Índia do Iaco libera fotos inéditas de ensaio para lá de sensual; cliques impressionam

- Publicidade-

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet conversou com a acreana, que conta suas novidades para 2023. A influenciadora agora aposta na venda de conteúdo adulto para seus mais de 43 mil seguidores.“Depois de vários pedidos dos meus seguidores, fiz um CloseFans e realizo pedido de todos e crio conteúdos picantes”, contou com exclusividade ao ContilNet. Para ver todas as imagens clique no link: https://t.me/Lili_VIP_bot

Veja algumas imagens exclusivas cedidas pela influenciadora: