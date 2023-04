Domingo com predomínio de muito sol e calor no Acre, aponta boletim

O boletim do Site O Tempo Aqui aponta que o tempo no Acre neste domingo, 29, será quente, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais, vai predominar no Acre. Segundo o boletim, pode chover forte em algumas áreas do Amazonas, de Rondônia e de Mato Grosso.

A probabilidade de chuvas é baixa, porém, caso ocorram, serão rápidas e pontuais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Segundo a previsão, o último dia de abril e os primeiros de maio serão com tempo quente e muito sol no Acre. As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais. Não haverá incursão de ar frio polar, pelo menos até o próximo dia 3 de maio. Até agora, neste ano, a menor temperatura no Acre, ocorreu no dia 19 de fevereiro (primeira friagem do ano), com 18,0ºC, registrada em Rio Branco.