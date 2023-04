Encontro de Fernando com ex-namorada foi motivo de término com Maiara

Maiara está se relacionando com Matheus Gabriel que faz parte do mundo artístico, assim como Maiara. Ele também é cantor sertanejo, com músicas como Beijo Vagabundo, Respira e O Resto Nem Foi Beijo, e conta com 129 mil seguidores no Instagram.

Matheus tem acompanhado os shows de Maiara e Maraisa de perto. Na última terça-feira (18/4), ele gravou um vídeo em cima do palco onde a dupla se apresentava.