Exclusivo: Blog do Ton tem acesso a detalhes da Operação Pente-Fino, deflagrada pelo PSD

Visando as próximas eleições, o PSD — nos níveis nacional e regional — se prepara para filiar novos membros. E expulsar velhos, que possam ter cometido infidelidade partidária nas últimas eleições. A lista é grande.

De acordo com um despacho interno que o Blog do Ton teve acesso, já existem datas predefinidas para as convenções nos estados e municípios. São elas: Convenção Municipal – período de 01 a 16 de abril de 2023; Convenção Estadual – período de 29 de abril a 07 de maio de 2023.

A data não marca apenas as convenções, mas um completo pente-fino que o partido deve fazer, retirando dos seus quadros quem não esteve envolvido em ajudar os candidatos da legenda nas últimas eleições. Ao todo, são cerca de onze vereadores e cinco vice-prefeitos que devem já estar sendo notificados. No caso dos vereadores, há um agravante: o partido pedirá na justiça mandato por mandato. Tem gente no partido com sangue nos olhos.

RIO BRANCO E CZS

Não esperem o PSD fora dos principais quadros nas duas maiores cidades do Acre: Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Em 2020, o PSD emplacou vice-prefeitos nessas duas cidades.

GABRIELA CÂMARA

Essa eu vou contar porque a fonte não me pediu segredo: a deputada federal Antônia Lúcia (REP-AC) não esconde mais de ninguém que sua filha, a presidente do Iteracre Gabriela Câmara, deve entrar na corrida eleitoral para a Prefeitura de Senador Guiomard.

CONFIANTE

Com presença no município, a deputada federal parece estar animada com a empreitada: “Ela será a próxima prefeita do Quinari”, teria dito, a mais de uma liderança política, uma confiante Antônia Lúcia.

PAY-PER-VIEW

Tive acesso a alguns vídeos das sessões da Câmara de Epitaciolândia e garanto: se fosse um reality show com canais pay-per-view, eu assinaria. A confusão é grande.

PERDE POR POUCO

Com média de 1,41 médicos por mil habitantes, o Acre é o segundo menor estado em termos de presença desses profissionais. Perde apenas para o Amazonas, que tem média de 1,36.

VOLTAM PARA SUAS TERRAS

Quem fica por aqui e está disposto a exercer a profissão nos lugares mais remotos são os médicos formados na Bolívia, os formados em outros lugares mais remotos da América e os filhos da terra. A verdade é que os médicos formados na Ufac em sua grande maioria voltam para suas terras para exercer a profissão.

O QUE FALTA?

Algumas universidades públicas, como a do Pará, já pensaram em cotas para quem mora na região, como medida para justamente coibir isso. O que falta para uma iniciativa desse tipo ser melhor pensada para o Acre?

A MAIOR

Em termos de desastre, a enchente de Rio Branco já é a maior. A informação é da Defesa Civil.

NÃO TEM O QUE FAZER

Essa questão de incitar rivalidades entre os poderes, em plena situação de emergência, é o tipo de coisa que leva do nada a lugar algum. Coisa de gente que não tem o que fazer.

WALDEZ, PETECÃO E VIANA

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, participou, nesta segunda-feira (3), de reunião sobre ações de defesa civil no estado do Acre. Recebeu o senador Sérgio Petecão e o ex-governador Jorge Viana. Waldez instruiu a dupla na busca por mais recursos.

BATE-REBATE

– Essa pesquisa que traz a informação de que os acreanos aprovam a aliança dos chefes do executivo estadual e federal trouxe o óbvio, mas não deixa de ter sua importância.

– Para alguns prefeitos, uma pesquisa qualitativa poderia ser uma virada de chave.

– Eleição nem sempre sagra como vencedor o melhor ou o mais competente (…)

– (…) É o mais querido da vez. O que comunica, naquele momento, que de alguma forma pode resolver os problemas das pessoas.

– Tem muito parlamentar pegando carona nos recursos destinados aos municípios atingidos pelas cheias (…)

– (…) Esse recurso foi fruto de um trabalho árduo dos prefeitos, os parlamentares podem até ter ajudado na articulação. O que garantiu a destinação foi o plano.

– Outra coisa boba de se discutir é porque a prefeitura de Rio Branco pediu R$ 1,4 milhão e Brasiléia chegou aos R$ 6 milhões (…)

– (…) Só de orçamento próprio, Bocalom já destinou R$ 15 milhões para diversos fins. Não está faltando dinheiro na ação. Ou está?

– Enquanto um monte de gente chata discute coisas tão bobas, essas prefeituras seguem trabalhando e dando o melhor de si em prol da população que realmente precisa (…)

– (…) Porque a onda de solidariedade pode até diminuir, mas a necessidade dessas pessoas permanece. E quem lida com elas são os gestores públicos.