Gleici, Juh Vellegas e Deolane curtem juntas Alok e Henrique e Juliano em SP

Trio de milhões? Temos! A ex-BBB e atriz acreana Gleici Damasceno, a influenciadora acreana Juh Vellegas e a ex-A Fazenda e advogada Deolane Bezerra, estiveram em São Paulo curtindo os shows de Alok, Henrique e Juliano e do grupo Menos é Mais. O trio de milhões registrou o encontro com direito a brinde.

Em outro momento, a atriz Gleice e a influenciadora Juh Vellegas estiveram reunidas com a famosa empresária e escritora Fatima Pissara, ceo da Music2/Mynd.

A Miss Acre e empresária Juliana Melo também participou do evento e registrou momentos ao lado da influenciadora Juh Velegas.

Looks poderosos? Claro que sim! As acreanas estavam impecáveis, lindas, talentosas e cheias de energias! A coluna Douglas Richer, do Portal ContilNet, separou algumas imagens das acreanas no evento. Confira!