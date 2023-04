Hipertrofia muscular com quem dá exemplo: Dr. Ricardo Storbem

É verdade que a genética tem um papel fundamental na hipertrofia, porém, em muitos casos, o que atrapalha o ganho de massa magra é um conjunto de elementos.

Não basta treinar muito na academia, usar diversos suplementos sem orientação e fazer uma alimentação ruim.

- Publicidade-

A hipertrofia acontece em resposta natural do corpo à exposição dos músculos a esforço resistido. Com orientação ou não, diversas pessoas passam horas na academia, fazem dieta e tomam suplementos para conquistar um corpo mais forte. Contudo, nem todas as pessoas que buscam hipertrofia muscular têm resultados. EU, por exemplo, só vim ter o corpo mais definido quando procurei um profissional da área, especialista capacitado no assunto, e com acompanhamento específico, ou seja, personalizado para o meu objetivo que é a hipertrofia.

A realidade é que para muitas pessoas é absolutamente natural não ter acompanhamento médico.

Inicialmente, é realizada uma avaliação completa do estado geral do paciente com exames de sangue, urina, hormônios, bioimpedância, entre outros. Além disso, é avaliada a capacidade para exercícios, patologias anteriores ou atuais e dados corporais como peso, quantidade de gordura e de massa magra.

A cada nova consulta é possível mensurar os ganhos obtidos, além de estabelecer novas metas e novos cronogramas. É importante ressaltar que as dietas prescritas não impõem restrições alimentares radicais. Confira abaixo como funciona o acompanhamento médico focado em hipertrofia:

• Exames laboratoriais;

• Avaliação física, hormonal, vitamínica, de minerais, do sono e da libido;

• Bioimpedância;

• Dieta personalizada de acordo com o estágio físico e com o horário, a intensidade, o tipo e a frequência do treino;

• Prescrição de suplementação;

• Orientações sobre estratégias de execução, de velocidade e de otimização do metabolismo;

• Regulagem do intestino para melhorar a absorção dos nutrientes.

Construindo músculos

O processo de hipertrofia envolve mudança de múltiplos hábitos de vida. Desde a prática de exercícios com dieta equilibrada até a suplementação de nutrientes em déficit no organismo. Confira os principais benefícios de buscar acompanhamento médico:

• Aumento da musculatura corporal;

• Melhora do humor;

• Aumento do apetite sexual;

• Redução do estresse e da ansiedade;

• Aumento da disposição;

• Redução das chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares;

• Fortalecimento do sistema imunológico;

• Melhora da qualidade do sono;

• Controle da microbiota e da função intestinal;

• Equilíbrio hormonal;

• Reposição de nutrientes.