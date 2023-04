Homem é perseguido e executado com tiro na cabeça no 2º Distrito de Rio Branco

Alan Carlos da Silva, de 31 anos, foi morto com um tiro na cabeça após ser perseguido por criminosos na madrugada deste domingo, 30, na rua Tiradentes, no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Alan estava morando em um hotel e foi surpreendido durante a madrugada por três criminosos armados. Alan fugiu correndo e pulou cercas e muros, mas acabou entrando em uma rua sem saída e em um beco que é todo gradeado.

- Publicidade-

Como não conseguiu seguir com a fuga, os três criminosos conseguiram alcançar a vítima e dispararam contra Alan, que foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Após a ação, os bandidos correram para dentro de um carro e fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançada 01. No local, a equipe de suporte avançado atestou morte a Alan.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A PMAC também isolou o local aonde aconteceu o crime para ser realizado os trabalhos da perícia. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).