Igarapé São Francisco volta a transbordar em Rio Branco; veja as imagens

O Igarapé São Francisco voltou a transbordar no último domingo (2). As águas já começaram a causar alagamentos na região do bairro Baixada da Colina, mais precisamente na Rua Santa Inês.

A água do afluente já atrapalham o fluxo de veículos que tentam acessar o bairro São Francisco, saindo do Tropical.

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, a cheia do igarapé se dá devido ao alto volume de água do Rio Acre, que na manhã desta segunda-feira (3) marcou 17,71 metros.

Veja as imagens do local:

Em Rio Branco, mais de quatro mil pessoas se encontram afetadas pelas águas, entre desabrigadas e desalojadas.