Justiça do Trabalho do Acre e Rondônia abre vagas para estágio com bolsa de R$1.250

Na última sexta-feira (14), o Tribunal Regional do Trabalho da 14°Região (TRT-RO/AC), abriu um processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior.

As inscrições que abriram no dia 14 se estendem até o dia 24 de abril, e podem ser realizadas através do site da Universidade Patativa do Assaré (UPA). No momento da inscrição, o candidato pode optar para cumprir o estágio em Rondônia ou no Acre.

O estágio garante uma bolsa de R $1.250, além de auxílio transporte e seguro de vida com cobertura de até 24 horas. São 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais e tem como requisito estar matriculado em uma instituição de ensino de nível superior reconhecida pelo MEC, e comprovar no ato da convocação para o estágio ter concluído pelo menos 40% do curso.

Veja os cursos que podem participar do processo seletivo: