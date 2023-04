Militares do exército dos Estados Unidos vão ocupar a Amazônia em treinamento durante 2 meses

A região amazônica vai receber nos meses de outubro e novembro deste ano pelo menos 300 militares do exército dos Estados Unidos. A informação consta do site do Exército Brasileiro, ao revelar que a vinda dos norte-americanos faz parte de uma operação chamada exercício CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise).

O exercício tem como objetivo desenvolver liderança e aprimorar as habilidades técnicas dos militares. Preparando-se para esta atividade internacional, o 52º Batalhão de Infantaria de Selva realizou a Operação Munduruku II entre os dias 17 e 20 de abril. A operação serviu como um exercício de adestramento para os integrantes da 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva e da Companhia de Comando e Apoio, que também participaram do CORE 23.

Durante a Operação Munduruku II, os militares receberam instruções em diversas áreas, como conduta em combate, técnicas de ação imediata, combate em ambiente urbano e emprego de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas.

A Companhia de Comando e Apoio também realizou treinamentos em tiro de zeragem com fuzil de precisão, criptografia de mensagens e atendimento pré-hospitalar tático, entre outros.

O Tenente-Coronel Alexandre Grangeiro de Lima, Comandante do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, destacou a importância desses treinamentos: “Atividades como esta são importantes para verificar o nível de operacionalidade da tropa, mantendo um alto nível de coesão e prontidão para o combate”.

Além dos treinamentos, os militares receberam o apoio do Centro de Psicologia Aplicada do Exército para atuar em operações tanto no território brasileiro quanto no território norte-americano.