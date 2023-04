Nova tatuagem de João Guilherme causa estranhamento na web e ator recebe críticas pesadas

João Guilherme tem uma nova tatuagem (veja quais cuidados tomar após fazer uma). O ator mostrou aos seguidores o momento em que aparece em estúdio fazendo um desenho no rosto, na altura da sobrancelha. No entanto, ele fez suspense e não mostrou o resultado (relembre famosos que saíram frustrados quando foram fazer uma arte na pele).

“Lancei a novidade”, legendou o filho de Leonardo, ironizando ainda a dor durante a sessão: “Não está, não, besta. Vem você aqui fazer. Sai fora! Vai fazer eu borrar aqui. Vai borrar minha cara”. Nas imagens, João Guilherme come batata frita enquanto é tatuado. “Que isso”, reagiu Maisa Silva nos comentários.

Os internautas também opinaram sobre a novidade compartilhada pelo influenciador. “Aff, pra que”, disparou um. “Desnecessário fazer uma tatuagem no rosto”, opinou outro. “Não, né. Tattoo no rosto não dá”, acrescentou uma terceira. “Nunca faça tatuagem no rosto”, aconselhou uma fã. “Na cara não, foi longe demais. No rosto é sacanagem”, concordou um. “Deve estar sem nada para fazer”, criticou mais um. “Nossa, corajoso, ein, principalmente pela sua profissão”, completou uma fã.

João Guilherme tem colecionado polêmicas. Recentemente, o abaixou as calças para exibir algumas das 40 tatuagens a Marcos Mion em pleno “Caldeirão”, na Globo. “A maioria das tatuagens que eu tenho são nas pernas. Atrás não tem muito não, tem mais na frente”, explicou o jovem de 21 anos.

João Guilherme acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e tem chamado atenção pelo corpo sarado. Ele é ex-namorado de Jade Picon e Larissa Manoela. E, além delas, já ficou com Luísa Sonza, GKay, Bianca Andrade e Yasmin Brunet, entre outras famosas.