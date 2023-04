Shakira manda retirar árvore de casa onde morava com Piqué

Há algumas semanas, Shakira deixou a casa onde morava com o jogador Gerard Piqué, em Barcelona, na Espanha, e se mudou com os filhos para Miami, nos Estados Unidos. Agora, viralizou um vídeo que mostra a cantora levar até mesmo uma árvore plantada no antigo endereço do casal.

O jornal El Economista revelou que a árvore foi plantada por Shakira há cinco anos, em uma terra muito especial para ela: o bosque Cedros do Senhor, no Líbano, onde nasceu a avó da cantora.

A planta foi retirada em novembro de 2022, após os trâmites da separação do casal terminarem e ela ser autorizada a se mudar com os filhos. Apesar disso, as imagens inusitadas viralizaram nas mídias sociais nos últimos dias.

A árvore foi transferida para um jardim da família de Shakira na região e não deve acompanhar a artista e os filhos do casal à nova residência nos Estados Unidos, pois não resistiria a uma longa viagem.